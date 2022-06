Ogr Torino, dal 10 giugno Le mille e una notte di Snodo

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Con Le mille e una notte di Snodo, area food, drink & music open air di Ogr Torino, inizia l'estate nel dehors più grande della città. Venerdì 10 giugno il Grand Opening e a seguire, da martedì 14 giugno, ogni settimana 5 serate gratuite e nuovi format in arrivo per la prima volta a Torino.

La settimana inizia con il martedì Back to black, dedicato alla musica live e a tutte le sonorità derivanti dalla musica black, nato dalla collaborazione tra Band Management e Walter Benedetti Productions, con il supporto tecnico di Piatino Pianoforti. L'obiettivo sarà quello di creare un percorso tra jazz, blues, r'n'b e affini per accompagnare lo svolgersi dell'intera serata dall'aperitivo all'after dinner; il mercoledì Turin International, per scoprire ogni settimana un Paese diverso grazie alle creazioni dei mixologist di Snodo; il giovedì, dopo Roma, Milano, Napoli e Palermo, arriva a Torino Post-Office, la serata dedicata ai lavoratori della città; il venerdì l'appuntamento, ormai tradizione, è con la One Night di Prince, e il sabato si colora con la notte onirica del Circo Nero Vagabondo. (ANSA).