Intesa Sanpaolo Assicura sostiene giovani talenti del tennis

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Sostenere un sogno, proteggere il talento e dare l'opportunità, anche a chi ha tutti i numeri ma non le possibilità, di dedicarsi allo sport che ama. Nasce con questo obiettivo Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions, il programma di borse di studio per giovani tennisti e tenniste creato da I Tennis Foundation e sostenuto da Intesa Sanpaolo Assicura. Un progetto di alta preparazione tennistica, formazione didattica e offerta agonistica internazionale dedicato ai giovani talenti appartenenti a famiglie meno abbienti, che si inserisce nella filosofia di 'Protezione e Sport' di Area X, l'iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura nata con l'obiettivo di diffondere la cultura della protezione e sviluppata nello spazio esperienziale creato da Intesa Sanpaolo assicura nel centro di Torino.

"Con Protezione e Sport - sottolinea Mauro Palonta, senior director di Intesa Sanpaolo Assicura - finora abbiamo parlato di sport con gli sportivi, o durante fasi del loro percorso o a conclusione di fasi importanti della loro carriera. Con questa partnership facciamo un passo ulteriore, sostenendo i giovani talenti e i loro sogni e aiutandoli a proteggerli, con un partner con cui condividiamo gli stessi valori". Valori, precisa Simone Bongiovanni, founder e presidente di I Tennis Foundation, come "meritocrazia, inclusione sociale e desiderio di offrire una possibilità concreta a chi ha talento ma non le possibilità di valorizzarlo.. E' un programma molto innovativo che siamo certi piacerà ai ragazzi e alle loro famiglie". (ANSA).