Estradato in Italia il presunto complice del sequestro di Eitan

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Gabriel Alon Abutbul, l'autista e presunto complice di Shmuel Peleg nel rapimento del nipote, il piccolo Eitan unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, è stato estradato in Italia in esecuzione del mandato d'arresto europeo che era stato emesso nei suoi confronti. Lo comunica il procuratore di Pavia Fabio Napoleone.

L'uomo, cittadino israeliano e residente a Cipro dove era stato arrestato, ha "prestato", spiega la nota della Procura, "il proprio consenso" alla consegna alle autorità italiane.

Stamani è arrivato all'aeroporto di Malpensa ed è stato portato davanti al gip di Pavia per "l'interrogatorio di garanzia".

