Allerta gialla temporali in pianura, massime giù di 10 gradi

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Allerta gialla temporali sulle pianure del Piemonte, con un brusco calo delle temperature massime, da 31 a 21 gradi tra sabato e domenica. la nuova parentesi di maltempo è annunciata da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) e a causarla sarà "la discesa di una saccatura dalla Scandinavia" che "convoglierà correnti fredde da est-nordest sulla pianura padana tra la sera di sabato e la mattina di domenica".

Rovesci e temporali si verificheranno inizialmente nelle vallate alpine, oggi pomeriggio, si estenderanno alle pianure dalla prossima serata, con picchi localmente forti in particolare sul Piemonte settentrionale ed occidentale.

Sono possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Domenica i fenomeni temporaleschi "si attenueranno nel corso della mattinata con un progressivo miglioramento a partire da est, ma le temperature massime subiranno un drastico calo".

Lunedì "nuvolosità variabile con rovesci deboli sparsi, limitati alle zone montane e pedemontane", martedì "la graduale rimonta anticiclonica da sud riporterà tempo più stabile e temperature di nuovo in linea con la stagione estiva" (ANSA).