Mobilità integrata parte da Piemonte,Regione sperimenta Maas

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Il Piemonte è la prima regione italiana a sperimentare a livello regionale il Maas, la nuova forma di mobilità integrata 'on demand' che riunisce in un'unica piattaforma diversi sistemi per spostarsi, privati e pubblici.

Dal primo giugno, per 4 mesi, 250 piemontesi (230 quelli che si sono già iscritti), potranno aderire alla sperimentazione BipforMaas che consente, tramite un'unica App, di programmare i propri spostamenti scegliendo la soluzione più adatta integrando treni regionali, taxi, monopattini e pagamento della sosta.

Questi i servizi già presenti nella App, mentre car e scooter sharing e car rental saranno fruibili tramite l'acquisto di voucher. Inoltre gli utenti potranno ottenere un cashback pari al 50% dell'importo dei propri spostamenti effettuati nel mese precedente, fino a un massimo di 15 euro mensili da spendere per i viaggi successivi. La sperimentazione è avviata da Regione con il coordinamento della sua società in-house 5T e in collaborazione con Comune e Città metropolitana di Torino e Agenzia per la Mobilità Piemontese.

"C'è una forte esigenza di mobilità pubblica e di renderla smart - sottolinea l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi - per questo abbiamo lanciato questa sperimentazione innovativa e ci aspettiamo che il Governo apra il finanziamento per il Maas anche alle Regioni". "La mobilità integrata è centrale per la mobilità sostenibile - aggiunge l'assessora comunale alla Transizione Ecologica e Digitale, Chiara Foglietta - e l'ottenimento della neutralità carbonica che vogliamo raggiungere nel 2030 passa fortemente dai trasporti, quindi dobbiamo offrire una possibilità di interconnessione e intermodalità e sperimentazioni come questa permettono di fare grandi passi avanti". (ANSA).