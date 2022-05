Alessandria, 'Laboratorio civico' intitolato a Carla Nespolo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 MAG - Anpi della provincia di Alessandria e Camera del Lavoro hanno inaugurato uno spazio culturale aperto a tutti, intitolato a Carla Nespolo, novarese di nascita ma alessandrina d'adozione, ex presidente nazionale Anpi, morta il 4 ottobre 2020.

Il 'Laboratorio Civico', in particolare, mettere in relazione memoria e attualità attraverso iniziative che coinvolgano i giovani. . Il logo è stato creato dal maestro Ugo Nespolo, cugino di Carla. Un ruolo importante sarà costituito dall'Università, così come saranno coinvolti gli istituti scolastici, secondo le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica del Ministero, con cui Anpi nazionale ha stipulato una convenzione. "E' una bella realtà per l'Anpi, ma anche per la città, perché nuovo punto di aggregazione per i giovani in un momento nel Paese di deficit di partecipazione - sottolinea Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi - E' altrettanto bello avere intitolato il Laboratorio Civico a Carla Nespolo, donna della Repubblica, come l'ha definita il presidente Sergio Mattarella, prima donna presidente Anpi Nazionale e che si è sempre battuta per la questione di genere, che diventa anche una questione di democrazia".

Presente all'inaugurazione anche Giordana Pallone, Coordinatrice Area dello Stato Sociale e dei Diritti Cgil.

