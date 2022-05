Pinacoteca Agnelli, parte nuovo corso con l'arte all'aperto

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - La Pinacoteca Agnelli, diretta da Sarah Cosulich, inaugura il nuovo corso con due mostre negli spazi espositivi e l'apertura al pubblico di un progetto artistico sulla mitica Pista 500 sul tetto del Lingotto. Il giardino sospeso - parco pensile con 40.000 piante di oltre 300 specie autoctone - creato dalla Fiat sarà dedicato a sculture e installazioni commissionate ad artisti internazionali. Si parte con opere di sette artiste e artisti contemporanei: Nina Beier, Valie Export, Sylvie Fleury, Shilpa Gupta, Louise Lawler, Mark Leckey e Cally Spooner. A presentare il progetto la presidente Ginevra Elkann con la direttrice Cosulich, In sala il fratello John Elkann e il sindaco Stefano Lo Russo. La nuova Pinacoteca Agnelli prende il via il 27 maggio con due mostre. 'Pablo Picasso e Dora Maar. Un dialogo con la Fondation Beyeler' dove alcuni capolavori di Picasso e scatti di Maar sono con opere della preziosa collezione Giovanni e Marella Agnelli. L'altra mostra è Turn Me On dell'artista Sylvie Fleury, a cura di Sara Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti: 60 opere in sette sale, la più completa mostra in Italia dedicata fino a oggi all'artista. (ANSA).