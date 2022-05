Comunali: Letta in Piemonte per sostenere candidati Pd

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 MAG - Tour elettorale in Piemonte per il segretario del Pd, Enrico Letta, che nel pomeriggio è stato ad Asti e ad Alessandria, e che questa sera sarà a Cuneo.

Il segretario dem ha sostenuto nei tre capoluogo la candidatura degli aspiranti sindaci di centrosinistra, soffermandosi a parlare con gli elettori. Ad Alessandria ha anche incontrato i commercianti di alcuni negozi storici del centro, da Borsalino alla Farmacia Pittaluga. Molte le strette di mano, diversi i selfie e i complimenti a chi ha resistito alla dura prova del Covid. "Lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare perché teniamo ad Alessandria", hanno detto a Letta i titolari del negozio di abbigliamento 'J Berry'. Stessa determinazione indicata dai candidati della 'Lista Abonante per Alessandria'.

Incontrando Valerio Vanin - 25enne disabile, vicesegretario cittadino Pd, membro dell'associazione Idea - Letta ha annunciato "l'organizzeremo di una agorà nazionale per discutere a tutti i livelli di sanità e disabilità". (ANSA).