Rosazza entra nel Club dei borghi più belli d'Italia

(ANSA) - ROSAZZA (BIELLA), 25 MAG - Il piccolo paese di Rosazza, in alta valle Cervo (Biella), entra nel Club dei borghi più belli d'Italia. Sabato 11 giugno la cerimonia ufficiale alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, del rappresentante del direttivo 'Borghi più belli d'Italia', Pier Achille Lanfranchi e del rappresentante del comitato piemontese, Francesco Bordino. Prevista anche una raccolta fondi per la ricostruzione del lavatoio.

Rosazza, che ha un centinaio di residenti, è famoso anche per essere stato sede di riunioni di massoneria ed esoterismo.

