Grandine nei frutteti, quasi azzerato raccolto di mirtilli

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - L'ondata temporalesca delle scorse ore ha causato gravi danni all'agricoltura in Piemonte. Quasi azzerata la produzione di mirtilli, prossima al raccolto, in particolare nel Saluzzese, soprattutto a Revello e Barge, e nelle valli Po e Bronda. Nelle stesse aree gravi danni anche per altri piccoli frutti e per gli albicocchi.

Danni importanti agli impianti di mirtillo si segnalano anche nel Canavese, in provincia di Torino. E nella zona di Agliè, Cuceglio, San Giusto Canavese, San Giorgio Canavese in direzione Montalenghe, le grandinate hanno devastato il 30-40% dei vigneti di Erbaluce.

Nella zona di Druento e Robassomero - prosegue il rapporto di Confagricoltura sulle conseguenze del maltempo - colpite le coltivazioni di mais, con danni del 30-40%, e nel Chivassese, dove le abbondanti piogge (oltre 80 millimetri di acqua in poche ore) con vento impetuoso hanno causato danni ai seminativi di mais, nei campi coltivati a triticale, cereale prossimo alla raccolta, e di orzo e grano. Anche nel Vercellese e verso il Casalese grandinate di vasta portata hanno danneggiato i seminativi di grano, orzo e mais; nella zona di Crescentino sono stati allagati prati e seminativi.

I tecnici di Confagricoltura, infine, hanno rilevato danni da grandine anche nei comuni a sud di Novara, verso la Lomellina.

