Flor 2022, i migliori vivaisti italiani ai Giardini Reali

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Dopo la Reggia di Venaria, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Palazzo Birago un altro luogo legato alla storia sabauda e juvarriana, i Giardini Reali di Torino ospiteranno, dal 27 al 29 maggio Flor 2022. Un centinaio tra i migliori vivaisti italiani con ospiti da Slovenia e Olanda, porteranno piante, fiori, composizioni, ceramiche ad altra oggettistica. Tra le novità la mostra 'Fiori del re', che ricostruirà la collezione botanica delle serre di Palazzo Reale in uso nell'Ottocento ai tempi di Carlo Alberto di Savoia e Vittorio Emanuele II, l'installazione 'Comunità Multispecie', master class per appassionati e la rassegna 'Flor Educational' pensata per spiegare ai più piccoli la meraviglia dell'universo verde, con laboratori e incontri.

A presentare l'edizione di quest'anno di una manifestazione nata nel 2009 e sempre più amata dai torinesi, c'erano a Palazzo Reale il sindaco Stefano Lo Russo, la direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella, l'ideatore e organizzatore di Flor Giustino Ballato e il presidente della Camera di Commercio, Guido Bolatto. "Ho sempre amato Flor - ha detto il sindaco - perché non vuole solo meravigliare il pubblico, ma raccontare un settore, quello florivivaistico piemontese, di eccellenza.

Inoltre quest'anno si terrà in un luogo fantastico in una Torino che vuole sempre di più riapproppiarsi dei suoi spazi all'aperto".

"Un settore in continua crescita e che non conosce crisi - ha aggiunto Ballato - perché la gente compra sempre più fiori e piante. Sarà un'edizione fantastica che riporterà Torino al centro del settore come nel dopoguerra". (ANSA).