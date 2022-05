Funivie Oropa ancora ferme, Pd 'attività estive penalizzate'

(ANSA) - BIELLA, 24 MAG - Le Funivie d'Oropa resteranno ferme poiché non si è ancora concluso l'iter della gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori. Il tema è oggetto di un'interrogazione dei consiglieri comunali Pd di Biella al sindaco Claudio Corradino. "Il fermo dell'impianto per tutto il periodo estivo costituirà un importante elemento penalizzante nei confronti della presenza turistica ed escursionistica nella Conca di Oropa e la manutenzione della rete sentieristica della conca di Oropa potrebbe essere un elemento per cercare di attrarre\mantenere un congruo numero di escursionisti. Per questo motivo ci chiediamo quando è in programma di mettere in atto la manutenzione della rete sentieristica della conca di Oropa, quando è previsto il ripristino del ponte della Passeggiata dei Preti e l'intervento di manutenzione della ferrata Nino Staic".

Per i lavori alle Funivie di Oropa due milioni verranno stanziati dalla Regione Piemonte e tre dal Comune, mentre la Provincia contribuirà con il pagamento degli interessi, stimati in 600mila euro e distribuiti nell'arco temporale di vent'anni.

