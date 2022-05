Incendio in scantinato, evacuato palazzo ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 MAG - Vigili del fuoco al lavoro ad Alessandria per un incendio divampato in uno scantinato al civico 1 di via Galileo Ferraris, all'imbocco con via Tiziano.

Evacuati i residenti, a causa del fumo sprigionato dale fiamme, sono quattro le squadre impegnate nelle attività di spegnimento e bonifica.

A dare l'allarme è stata una condomina, che ha messo in salvo i due figli e avvertito, oltre ai pompieri, gli altri residenti.

A scatenare il rogo potrebbe essere stato il malfunzionamento di una caldaia, ma sulle cause esatte sono ancora in corso gli accertamenti del caso. Disagi alla viabilità in entrata e uscita dalla città in direzione nord. Sul posto anche i carabinieri.

