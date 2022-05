Giornata api: Eugenio in Via di Gioia regala 'bombe' di semi

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - La band torinese Eugenio in Via di Gioia ha festeggiato il lancio del suo nuovo disco, 'Amore e Rivoluzione' con Coldiretti distribuendo ai giovani, all'Orto Botanico,'1500 bombe di semi', cioè palline di terra con semi di piante mellifere adatte alle api. I semi potranno essere diffusi in campi e prati con un semplice lancio.

Gli Eugenio in Via di Gioia avevano lanciato l'iniziativa il 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra (titolo di uno dei loro brani più famosi): per ogni like al post che celebrava quella giornata, sono stati acquistati 4 semi proprio per realizzare le 'bombe' per l'uscita del nuovo album.

Ne sono stati acquistati 400mila, con in contributo di Coldiretti Torino. I semi utilizzati sono stati scelti dall'apicoltrice Claudia Roggero, tra i fiori più ricercati dalle api per la produzione di miele. Le seed bomb sono state preparate presso l'azienda agricola Fattoria Roggero di Rivoli in collaborazione con l'associazione Bee Human, una nuova realtà legata all'università di Torino, composta da team di docenti, dottorandi, ricercatori e studenti volontari che trattano tematiche legate all'impollinazione, lo studio di insetti impollinatori e la tutela della biodiversità.

"Lanciare semi sulla terra è stato il primo atto agricolo dell'Uomo - osserva Sergio Barone, presidente di Coldiretti Torino - È un gesto molto concreto ma, nello stesso tempo, simbolico, che ricorda che la terra, per dare i suoi frutti e offrirci il cibo, deve essere fecondata e curata, ma, prima di tutto, rispettata". (ANSA).