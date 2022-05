Gassman, per salvare il Pianeta devono guidarci i giovani

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - - "Dobbiamo fare qualcosa tutti quanti, piccoli gesti, le cose che sappiamo, che a volte ci creano un po' di fatica in più, ma dobbiamo farle, sono tante le cose che dobbiamo fare. I giovani devono guidarci". Indossa una maglietta con la scritta 'Because there is no Planet B' per rendere ancora più visibile il suo messaggio, Alessandro Gassman, l'attore e attivista ambientalista oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino per parlare di ambiente, anche con i ragazzi dei Fridays For Future, e presentare il suo libro 'Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde', edito da Piemme. "Ci vuole attenzione per le nuove generazioni - sottolinea a margine di un incontro allo stand di Robinson di Repubblica -, la mia ha già vissuto parte del suo futuro, i giovani ancora no, sono loro che devono guidarci e in questo senso Greta Thunberg è un simbolo importante, non a caso è partita quando aveva 16 anni con grande forza e io la sostengo".

Quanto al suo libro, Gassman spiega che "parla di questo, di soluzioni possibili e i diritti - rimarca - vengono interamente devoluti alla piantumazione di alberi da frutta in terreni gestiti da associazioni che si occupano di persone in difficoltà. Ogni libro sarà un albero in più sul nostro pianeta". (ANSA).