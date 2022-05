Casale, le ex carceri settecentesche sono tornate alla Città

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 21 MAG - Il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi ha simbolicamente ricevuto oggi dall'imprenditore Fabio Cei le chiavi delle ex carceri settecentesche, tornate alla città grazie alla generosità dei proprietari. "Con il lavoro anche dell'architetto Carlo Gioria - sottolinea Riboldi - si è concluso questo lungo percorso iniziato due anni fa, decidendo che la vecchia struttura diventasse un luogo di cultura a disposizione del territorio.

Oggi, quindi, è una data importante per un bene che potrà diventare la vetrina delle eccellenze storico-artistiche di Casale, partendo dalle splendide opere della Collezione Bistolfi".

L'inizio della costruzione delle carceri risale al 1792, per concludersi nel 1808. A fine anni Ottanta del secolo scorso fu chiuso e nei decenni iniziò l'abbandono e l'acquisto da parte di privati, fino alla donazione al Comune nel 2021. In quel penitenziario si realizzò nel febbraio 1975, l'evasione del brigatista Renato Curcio (ANSA).