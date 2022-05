Le parole di Area X al Salone Internazionale del Libro

( Cura, sicurezza, scoperta, empatia, esperienza, quotidiano, futuro, onlife, backup, edutainment. Sono le 'parole da proteggere' protagoniste di un viaggio multimediale nell'universo semantico di alcuni termini legati alla cultura della protezione realizzato da Area X, lo spazio esperienziale dedicato alla cultura della protezione realizzato da Intesa Sanpaolo Assicura, che sarà presente anche al Salone Internazionale del Libro di Torino con un appuntamento dedicato all'importanza delle parole nel mondo della rete e nella vita reale.



Il progetto, realizzato in collaborazione con Treccani, nasce da una riflessione sul modo di comunicare dei ragazzi e delle ragazze, in un'era in cui i social hanno la possibilità di diffondere immagini, parole, emozioni, esperienze e chiunque può farsi autore e portavoce di idee e opinioni. 'Empatia, una parola da proteggere nel mondo attuale' è il titolo dell'incontro, in programma sabato 21 maggio alle 10.45 in Sala Oro, e in streaming su ansa.it o sul sito di Area X www.areax.info, con Laura Boella, ordinaria di Filosofia Morale all'Università degli Studi di Milano.

"L'esplosione di crisi sempre più globali - dice la professoressa Boella - hanno accentuato e reso quasi insanabile il contrasto tra violenza, legge della forza e vulnerabilità, debolezza, bisogno di aiuto e di solidarietà. L'empatia non esiste al di fuori di un incontro vissuto con un'altra persona e del desiderio di capire qualcosa della sua esperienza, anche quando questa è molto diversa dalla nostra. In questo senso è una sfida nel mondo attuale".