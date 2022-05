Giro: Torino illumina di rosa il Municipio e i ponti

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Torino si tinge di rosa per il Giro d'Italia. In occasione dell'arrivo in città della tappa della competizione ciclistica, la facciata di Palazzo Civico e i ponti sui fiumi saranno illuminati del colore della gara. In particolare il Municipio, oggi e domani, si accenderà con 'Light Cycles' , installazione di luci e parole a cura di Enel, Top Sponsor della maglia rosa, mentre per tutta la durata del Giro, sarà illuminato di rosa nelle ore notturne grazie a un progetto di illuminazione artistica a cura di Enel X e alla collaborazione dell'amministrazione comunale.

'Light Cycles', opera di Arthur Duff, è un viaggio luminoso di proiezioni laser, led a basso consumo, che rappresentano un'orbita che corre da sud a nord parallelamente al Giro d'Italia, toccando alcune delle tappe della corsa. L'universo di parole si anima in maniera circolare dialogando con le architetture delle piazze e le facciate dei monumenti nel buio cittadino. La narrazione, che per ogni luogo assume la sua specificità mostrando una visione inedita, prende vita tappa dopo tappa nelle diverse città. Infine, solo per questa sera anche le arcate dei ponti cittadini saranno colorate di rosa a cura di Iren. (ANSA).