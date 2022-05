Premio LericiPea a Alessandro Rivali

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - Sono stati stati presentati al Salone del Libro di Torino i programmi e i premiati del Premio Lerici-Pea Golfo dei Poeti e Ariel- Lerici Pea Giovani, quest'anno dedicato a Percy Bysshe Shelley. Per la sezione LericiPea Edito, il premio è andato a una delle voci attualmente più interessanti della poesia italiana, Alessandro Rivali che domani nella sala Indaco del Salone riceverà il premio e leggerà alcune delle poesie tratte da 'La terra di Caino' (ed.

Mondadori).

Il premio LericiPea intitolato a Paolo Bertolani va al poeta dialettale Edoardo Zuccato mentre il premio 'Liguri nel Mondo' va a Maria Elena Bottazzi, candidata al Nobel per la Pace 2022.

Il premio alla carriera va a Louise Gluck, premio Nobel per la Letteratura 2020 mentre il premio 'Angloliguria' va a Simon Armitage, poet laureate della Regina Elisabetta II.

Tra i tanti appuntamenti in calendario il 18 luglio (a 200 anni dalla morte di Shelley avvenuta a Lerici l'8 luglio 1822) Alessandro Haber terrà un reading performativo su testi di Gabriele Tinti sulla spiaggia antistante Villa Magni, a Lerici (ANSA).