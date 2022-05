Summit ministri Esteri,chiusi 61 negozi nel centro di Torino

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Negozi chiusi, rimozione di dehors e mezzi pubblici deviati. Sono alcune delle misure di sicurezza previste domani nella 'zona rossa' che verrà istituita nel centro di Torino in occasione della prima giornata del vertice dei ministri degli Esteri del Consiglio d'Europa. I 46 ministri, che si riuniranno per la sessione ufficiale del comitato venerdì alla Reggia di Venaria, arriveranno in città domani e sono previsti momenti istituzionali e di visita a Palazzo Carignano, Palazzo Madama e in Prefettura.

Questa mattina è stata emessa l'ordinanza del sindaco che prevede per domani, nella zona vietata, la chiusura dalle 9 e fino a cessate esigenze di tutti gli esercizi pubblici e commerciali di piazza Castello, piazzetta Reale, via Palazzo di Città, tra piazza Castello e via XX Settembre, sempre nello stesso tratto via Garibaldi, via Barbaroux e via Pietro Micca, via Roma, tra via Principe Amedeo e piazza Castello, via Cesare Battisti, tra via Roma e piazza Carlo Alberto, piazza Carignano, via Accademia delle Scienze, tra piazza Castello e via Maria Vittoria, via Principe Amedeo, tra via Roma e piazza Carlo Alberto, via Po tra piazza Castello e via Carlo Alberto, via Verdi tra piazza Castello e via Virginio, piazza Molino, viale I Maggio e viale dei Partigiani. I negozi interessati sono 61.

Per quel che riguarda i mezzi pubblici, invece, varieranno il percorso le linee 3 - 13 - 15 - 55 - 56 - e la Venaria Express, ma, precisa Gtt, "potrebbero rendersi necessarie altre modifiche ai percorsi delle linee per eventuali nuove disposizioni dall'autorità di pubblica sicurezza, che saranno pubblicate sulla home page del nostro sito e sui nostri consueti canali social". (ANSA).