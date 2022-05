Nuovo Museo delle Scienze Meucci, studenti raccolgono fondi

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Strumenti scientifici antichi, minerali, fossili, modelli anatomici, reperti osteologici umani e volumi antichi: è la ricca collezione del Museo delle Scienze Meucci, inaugurato nei locali dell'Istituto Pacchiotti-Revel di Torino, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei dell'Icom e della Settimana dei Musei Scolastici Torinesi.

Presenti l'assessore comunale alle Politiche Educative e ai Giovani Carlotta Salerno e Cristina Savio, presidente della Circoscrizione 1.I L'iniziativa "Il sentiero delle scienze: museo senza pareti" dell'istituto Pacchiotti-Revel di Torino - ideata dal professore Davide Camboni - è stata selezionata nell'ambito di Donoscuola, progetto della Fondazione Crt con Cpd-Consulta per le Persone in Difficoltà, per promuovere un percorso di formazione nelle scuole piemontesi e valdostane sulla raccolta fondi, la cultura della donazione e della solidarietà.

Il Museo entrerà nella Rete dei Musei Scolastici di Torino.

L'obiettivo è raccogliere 5.000 euro tramite la campagna di crowdfunding sulla piattaforma rete del Dono, ai quali si aggiungeranno 10.000 euro provenienti da donazioni di aziende e club service. "Il progetto, altamente innovativo, si pone l'obiettivo di presentare il percorso evolutivo della scienza nel panorama storico attraverso il supporto della tecnologia. Il Museo Meucci sarà un'immersione completa nel passato, ma anche un viaggio nel futuro 'senza pareti', sfruttando le potenzialità della realtà virtuale" spiega la dirigente scolastica, Silvia Marianna Bollone. (ANSA).