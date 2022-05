Salone Libro, inaugurano Franceschini e Bianchi

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Taglio del nastro con i ministri della Cultura Dario Franceschini e dell'Istruzione Patrizio Bianchi, il 19 maggio, per l'edizione dei 'Cuori selvaggi' del Salone del Libro di Torino 2022 a cui parteciperanno 893 editori di cui 542 con un proprio stand. Doppia apertura con la lectio magistralis 'I non-umani possono parlare?' di Amitav Ghosh sui temi ambientali e la crisi climatica, in collaborazione con Neri Pozza, e con Maria Falcone che inaugura il Bookstock, lo spazio dedicato ai ragazzi ricordando, a trent'anni dalla strage di Capaci, il fratello Giovanni a cui ha dedicato il libro 'L'eredità di un giudice' (Mondadori), scritto con Lara Sirignano. Super atteso nel primo giorno del Salone, con direttore editoriale Nicola Lagioia, Jovanotti e le sue 'Poesie da spiaggia' con l'editore Nicola Crocetti per un evento che si annuncia sold-out.

La partenza vede anche i festeggiamenti per i 60 anni di Marsilio con la presentazione del catalogo storico Marsilio 60, con Emanuela Bassetti e Luca De Michelis, Carlo Feltrinelli, Gian Arturo Ferrari, Mario Infelise e Ricardo Franco Levi. E per la prima volta in Italia l'Associazione Italiana Editori presenta una ricerca organica sul mercato dei fumetti, in collaborazione con il programma Eudicom finanziato dalla Commissione Europea attraverso Europa Creativa.

In cinque giorni, fino al 23 maggio, oltre 1900 gli eventi tra Lingotto (1500) e Salone Off (430) in una superficie di 110.000 metri quadri, la più ampia di sempre. (ANSA).