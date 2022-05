Massime a 33 gradi, mercoledì break temporalesco

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Temperature massime a 33 gradi oggi in Piemonte, con condizioni di caldo torrido. Domani è previsto un break temporalesco, portato dalla discesa di una saccatura polare in discesa sull'area balcanica, spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Rovesci di pioggia e temporali, di intensità moderata, a ridosso delle vallate alpine, con sconfinamento nelle pianure. Nelle zone alpine e prealpine i temporali potranno verificarsi fino alle prime ore di giovedì mattina poi il cielo tornerà sereno e le temperature di nuovo in salita per l'espansione dell'anticiclone africano fino al centro Europa. (ANSA).