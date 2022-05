Open day incubatore I3P per aiutare a creare startup

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - I3P organizza un Open Day, mercoledì 18 maggio a partire dalle 15, per permettere a tutti gli imprenditori di domani di presentare la propria idea imprenditoriale e capire, con tutor e analisti business dell'Incubatore, come poterla realizzare. L'Open Day I3P sarà l'occasione di conoscere ed entrare in contatto con l'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, che da oltre 20 anni supporta la nascita e lo sviluppo delle startup con elevata intensità tecnologica e potenzialità di crescita, fondate sia da studenti e ricercatori universitari, sia da imprenditori esterni, fornendo servizi di consulenza strategica, coaching, mentoring, supporto al fundraising e spazi di lavoro.

L'evento ha l'obiettivo di fornire informazioni e indicazioni utili a chi cerca un punto di partenza per un percorso di imprenditoria innovativa: durante l'incontro verranno condivise le esperienze di un Serial Entrepreneur e i suggerimenti dei tutor di startup I3P, con la presentazione delle migliori opportunità per mettere in campo la propria idea di business. Durante l'Open Day sarà possibile approfondire anche la nuova edizione di Start Cup Piemonte Valle d'Aosta, il concorso per gli imprenditori di domani. Al termine dell'evento seguiranno gli incontri gratuiti one-to-one con i tutor dell'Incubatore, in cui ricevere suggerimenti concreti sui primi passi da compiere per creare una startup di successo. (ANSA).