Massime oltre 30 gradi e afa, domina l'anticiclone africano

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - L'afa portata dall'anticiclone africano arriva in Piemonte. Il momento peggiore dovrebbe essere tra domani e mercoledì quando - prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - quando l'alta pressione si rinforzerà ulteriormente, con zero termico quasi a 4000 metri di altitudine e "temperature massime diffusamente superiori ai 30 gradi sulle pianure piemontesi con condizioni di disagio fisico".

Nella notte tra mercoledì e giovedì "un afflusso di aria fredda da est potrebbe causare lo sviluppo di temporali più intensi e organizzati, localmente forti sul settore occidentale del Piemonte. - informa Arpa - Le temperature massime di giovedì dovrebbero calare di 4-5°C rispetto al giorno precedente". Per il momento, tuttavia, si tratta di una previsione da confermare.

Proprio oggi Arpa ha ripreso l'emissione dei bollettini per prevenzione delle ondate di calore e dei loro effetti sulla popolazione; un servizio che verrà erogato fino al 30 settembre.

Per quest'anno è prevista l'emissione di due bollettini: uno relativo alla regione e uno inerente la città di Torino. (ANSA).