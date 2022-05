Frecce Tricolori su Cuneo, prove per Raduno dei bersaglieri

(ANSA) - CUNEO, 16 MAG - Tutti col naso all'insù, a Cuneo, per le prove generali delle Frecce Tricolori, che domenica sorvoleranno la città in occasione del 69esimo Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Tre Aermacchi MB-339 con l'inconfondibile livrea azzurra e il tricolore sulle fiancate hanno sfrecciato a bassa quota, attirando l'attenzione dei cuneesi.

Guidati a terra da un maggiore dell'Aeronautica Militare, i tre velivoli, provenienti da Torino, si sono diretti verso il Monviso passando sopra via Roma, che il 22 maggio ospita la sfilata dei fanti piumati, per poi fare ritorno verso il capoluogo piemontese.

Le prove delle Frecce Tricolori danno il via alla settimana del Raduno dei Bersaglieri, con le prime iniziative in programma nelle prossime ore. Sono migliaia le persone attese in città per i prossimi giorni. (ANSA).