Ferrovie: Mauceri,scalo Alessandria base sviluppo importante

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 MAG - Il commissario straordinario Calogero Mauceri ha guidato, oggi pomeriggio, un sopralluogo allo Scalo Smistamento di Alessandria per l'avvio dell'attività di progettazione dell'area, vicina alla stazione ferroviaria, su una superficie di oltre un milione di metri quadri, con 25 binari, oggi parzialmente utilizzata con un traffico di 7mila treni l'anno. "Ringrazio il sindaco di Genova Marco Bucci (commissario per la ricostruzione del viadotto della Valpocevera, ndr) per il lavoro fin qui svolto. Mi ha trasmesso -ha detto Mauceri - lo studio sviluppato da UIRNet (oggi DigItaloc), punto di partenza molto buono sul quale intendo confrontarmi con le autorità pubbliche centrali, regionali e locali, ma anche con il mondo imprenditoriale di Piemonte e Liguria. Vedo lo scalo di Alessandria collegato con lo sviluppo del Terzo Valico, che ormai è in uno stato avanzato di realizzazione, e anche con tutto lo sviluppo ferroviario del Nodo di Genova e, quindi, con i Porti di Genova e Savona. Possono diventare, attraverso un collegamento con la ferrovia, il nodo di scambio principale tra porti e interporti e trovare in Alessandria una base di sviluppo molto importante".

Con il commissario Mauceri hanno partecipato al sopralluogo l'ing. Vincenzo Macello (Gruppo Fs Italiane), il Prefetto di Alessandria, Francesco Zito. Presenti, inoltre, il presidente Regione Piemonte, gli Assessori alle Infrastrutture delle Regioni Piemonte e Liguria, il Sindaco di Alessandria, il presidente della Provincia di Alessandria, i presidenti di Confindustria Piemonte e Liguria, il capo della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il sindaco di Genova, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, i parlamentari nazionali eletti nel territorio e i capi gruppo del Consiglio regionale piemontese. (ANSA).