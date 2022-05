ESC: Lo Russo, spero 2023 in Ucraina ma noi disponibili

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - "A me piacerebbe potere avere Eurovision tutti gli anni perché ha fatto riprendere alla città uno spirito che non c'era da tempo, ma sono contento che abbia vinto l'Ucraina e faccio il tifo perché si possa svolgere in una città ucraina perché vorrebbe dire che è finita la guerra e tornata la pace, e questo è il miglior messaggio. Noi ci mettiamo a disposizione di Rai e Ebu". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo nella conferenza stampa di chiusura dell'Eurovision Song Contest. Alla domanda se la città è disponibile a ricandidarsi in caso non si potesse tenere in Ucraina, Lo Russo ha ribadito la disponibilità. (ANSA).