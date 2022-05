Torna La Passione di Sordevolo, dal 15 giugno 34 repliche

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Dal 15 giugno al 25 settembre, con 34 repliche, torna La Passione di Sordevolo, il più grande spettacolo di teatro popolare italiano che si tiene ogni 5 anni dal 1815. L'ultima nel 2015, perché quella del 2020 è stata annullata a causa del Covid.

"C'e' molta attesa per l'edizione di quest'anno - spiega il sindaco di Sordevolo (Biella), Alberto Monticone, presentando la manifestazione a Torino a margine dell'Eurovision - il mondo sembra così cambiato in questi sette anni, ma la Passione sarà fedele a se stessa come sempre, anche se ogni edizione viene rinnovata. Parliamo della storia più conosciuta a livello planetario, ma il suo allestimento si rinnova di volta in volta, grazie anche al regista Celestino Fogliano. La nostra Passione fa parte della rete nazionale delle Passioni e delle vie Crucis anche se noi siamo un po' diversi, non scendiamo in strada a Pasqua, ma in estate, e siamo un vero spettacolo di teatro popolare".

Alla Passione di Sordevolo partecipano come volontari circa 600 dei 1.300 residenti. Il suo costo globale si aggira sugli 800.000 euro, coperti per l'80% dalla vendita dei biglietti e per il restante da sponsor e dal Comune. "Siamo inseriti da anni nel circuiti turistici di molti paesi, in primo luogo Usa, Giappone, Gran Bretagna, Germania e Francia - osserva Flaminia Perino, responsabile social della manifestazione - ma il Covid ha cambiato un po' le abitudini, le persone prenotano meno e improvvisano. Nel 2015 abbiamo avuto 40.000 spettatori, ci auguriamo quest'anno di ritrovare il nostro pubblico". (ANSA).