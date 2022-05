Restart, hub di competenze per la rinascita della Val Susa

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Istituzioni e società civile uniscono le forze per la rinascita della Valle di Susa con Resart, l'hub di conoscenze e competenze sul territorio, che oggi nel corso di un convegno ha presentato i suoi primi progetti alla presenza del governatore del Piemonte, Alberto Cirio.

"Restart Valsusa è un importante tassello per la costruzione del Piemonte del futuro e per questo intendiamo sostenerlo - afferma Cirio -. Ripartire insieme, dopo due anni di pandemia, valorizzando la società, i territori e le nostre montagne, è la strada maestra per lo sviluppo. Il turismo sarà una delle prospettive più concrete se sapremo offrire servizi d'eccellenza".

"C'è tanta strada da fare insieme - ha aggiunto - e c'è anche il carburante per percorrerla: oltre al Pnrr anche i fondi Tav, 90 milioni di euro ancora in parte da sbloccare, e i fondi europei destinati alle regioni. Fondi che verranno assegnati dando la preferenza a chi dà priorità a sostenibilità, cultura, innovazione, enogastronomia, logistica. Abbiamo lanciato un bando e allocato investimenti per portare in montagna servizi, scuole, trasporti, e ripopolamento, questa è la strada. Auguri a Restart". (ANSA).