ESC: Achille Lauro, pubblico impazzito per bacio con Boss Doms

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Scossa Achille Lauro all'Eurovision Song Contest. Il cantante, in rappresentanza di San Marino, arriva in tuta di pizzo nero e cappello da cowboy con la sua Stripper tra vampate di fuoco.

Prima di salire sul toro meccanico, Achille Lauro - ripetendo un gesto già visto a Sanremo - si è avvicinato al suo chitarrista Boss Doms per un bacio sulla bocca, facendo impazzire il pubblico del palazzetto (e quello in sala stampa).

(ANSA).