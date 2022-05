Massime vicine ai 30 gradi, zero termico sfiora i 4000 metri

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - L'anticiclone ha portato temperature da inizio estate negli ultimi due giorni in Piemonte: oggi la rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato massime molto vicine ai 30 gradi: a 29.2 ad Alessandria e Nizza Monferrato (Asti), 28,5 nel centro di Torino, alla stazione installata ai Giardini Reali.

Farà caldo anche nei prossimi giorni, con zero termico fino a quota 2.900 metri nella giornata di giovedì. Venerdì pomeriggio e sabato è previsto di rovesci e temporali locali, come effetto - spiega Arpa - di "una debole infiltrazione di acqua più fresca in quota". (ANSA).