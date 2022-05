Carabinieri: Cerano intitola via a brigadiere eroe Ariatta

(ANSA) - NOVARA, 11 MAG - Cerano, poco più di 6mila abitanti in provincia di Novara, ha intotolato una via a Francesco Ariatta, Brigadiere dei Reali Carabinieri, medaglia d'argento al valor militare, morto nel 1904 a Ferrera Erbognone, in Lomellina, in un conflitto a fuoco con alcuni 'briganti delle risaie' che operavano tra Pavese, vercellese, Monferrato e Novarese. Lo scoprimento della targa ricordo oggi, a dodici anni di distanza dalla proposta nata da un giornalista, Massimo Delzoppo, che aveva riscoperto la vicenda.

"La consapevolezza di aver scelto a 21 anni di vestire la divisa dei carabinieri e di morire a 34 anni per garantire la sicurezza dei cittadini. Un eroe della porta accanto, come tanti altri dell'Arma, ultimo a novembre un militare accoltellato a Torino durante una tentata rapina. Un insegnamento per le giovani generazioni", ha sottolineato il generale Aldo Iacobelli, comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta che ha preso parte alla cerimonia di scoprimento della targa. (ANSA).