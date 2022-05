Palazzo Arsenale torna a suo splendore, restaurata facciata

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - La maestosa facciata dell'androne principale di Palazzo Arsenale, storica sede del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito, è stata portata alla luce dopo un lungo restauro conservativo. Viene così restituito alla comunità torinese, dopo un importante intervento di riqualificazione, uno dei gioielli architettonici della città. "Il patrimonio storico architettonico e artistico rappresenta il nostro vissuto, la nostra cultura. Noi tutti abbiamo la responsabilità di conservarlo, valorizzarlo e tramandarlo alle nuove generazioni", commenta il generale di Corpo d'Armata Carlo Lamanna, comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito.

"L'intervento di restauro conservativo della facciata dello storico Palazzo Arsenale - aggiunge il Comandante dell'Istituto di Formazione, Generale di Divisione Mauro D'Ubaldi - è motivo di grande orgoglio e conferma la scelta del Comando di continuare ad essere protagonista della vita della città, anche nella direzione di una vocazione museale che riconsegni all'attenzione della comunità torinese un luogo significativo della sua storia e di quella dell'intero Paese".

Tra i capolavori d'architettura di Torino, Palazzo Arsenale occupa un ampio isolato del centro storico e presenta al suo interno lo spettacolare Cortile d'Onore che per dimensioni, è uno dei più vasti della città. Notevole è anche la qualità architettonica della struttura, classificata "edificio di valore storico-artistico e rilevante esempio di edilizia settecentesca". (ANSA).