Eurovision e pace, da fiorai un cuore e la chiave di violino

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Un cuore grande tre metri per due e, al centro, un chiave di violino: è l'allestimento floreale, omaggio all'Eurovision e alla Pace, dei fioristi torinesi. In tutto 200 piantine di begonie e fiori in un intreccio di rami naturali di ulivo, in piazza Castello.

"Mettiamo insieme musica, fiori e pace. C'è un bel clima in questi giorni in città. Bar, ristoranti e hotel stanno lavorando. E' la festa della ripartenza, tocca settori che per due anni e mezzo sono rimasti fermi, il commercio, il turismo, le discoteche, la culture, i giovani che lavorano nel mondo dello spettacolo. E' un inizio, la prossima settimana ci sarà il Salone Libro, poi una lunga serie di eventi. Tutte le categorie partecipano con entusiasmo. Vogliamo che i turisti tornino a Torino" spiega la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa.

"E' una tradizione iniziata subito dopo i lockdown con 'Ripartiamo con un fiore', la panchina in piazza Carignano. E' la settima installazione per rallegrare la passeggiata dei torinesi e dei turisti. Diventa un'abitudine venire a farsi le foto qui", osserva Cecilia Serafini, presidente dell'associazione fiorai di Torino. (ANSA).