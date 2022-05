ESC: troppi spettatori per i Negrita, caos al Valentino

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Pubblico che 'sfonda' i cordoni della vigilanza e degli steward. Traffico bloccato e corso Massimo D'Azeglio chiuso alle auto dalla polizia municipale per motivi di sicurezza. È quanto accaduto ieri sera all'Eurovision Village, la struttura allestita al parco del Valentino di Torino per ospitare gli eventi off della kermesse musicale, in occasione del concerto dei Negrita.

A creare il caos la decisione, quando lo spazio per assistere alla perfomance era esaurito, di chiudere l'ingresso all'area poco dopo le 22. Le persone che da ore erano in coda per entrare non hanno preso bene l'iniziativa e, dopo aver protestato a gran voce, hanno scavalcato da diversi punti i nastri che delimitano l'area. Il tutto è durato una mezz'ora con la band che dal palco ha invitato i fan alla calma. Sul posto anche le forze dell'ordine. (ANSA).