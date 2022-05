Bandiere blu: Piemonte sale a tre, c'è ritorno di Cannobio

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Tre località del Piemonte tra le 'Bandiere Blu' del 2022 assegnate dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Fee). Si confermano Cannero Riviera, sul Lago Maggiore, e Gozzano, sul lago d'Orta, e c'è la new entry di Cannobio, sul lago Maggiore, che in passato ha già ottenuto il riconoscimento 15 volte. Quest'ultima è la località più a nord tra quelle premiate per la qualità ambientale e delle acque. Il ritorno di Cannobio "è motivo di grande soddisfazione, - commenta il sindaco, Gianmaria Minazzi - si tratta di un riconoscimento che premia il lavoro di tutti, cittadini, Amministrazione comunale, operatori turistici, scuole. E spero che sia di stimolo per la ripresa turistica".

L'assessore all'Ambiente Ludovica Merola ricorda come a Cannobio siano "numerosi i progetti ambientali e di eco-sostenibilità che si stanno attuando su tutto il territorio comunale". Da dieci anni Cannobio si fregia della certificazione ambientale ISO 14001.

Per la vicina Cannero Riviera, invece, si tratta del 18° anno di assegnazione della Bandiera Bl, "a testimonianza - dice il sindaco Federico Carmine - di un percorso costante e serio nell'arco degli anni. Grande è la soddisfazione per aver confermato ulteriormente questo prestigioso risultato, ma al tempo stesso siamo consapevoli che c'è ancora molto lavoro da fare e che ci sono migliorie da attuare per ottimizzare e incrementare sia la qualità dell'offerta turistica che i servizi dedicati ai nostri cittadini". (ANSA).