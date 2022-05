'Vinum' chiude con 156 mila degustazioni vendute, 50% online

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - E' calato il sipario, nella seconda domenica di maggio, su tre rassegne vitivinicole. Il bilancio di 'Vinum', la Fiera nazionale dei vini del Piemonte, che per tre weekend ha animato Alba, è di 156 mila degustazioni vendute, il 50% on line. Le etichette proposte erano oltre 700, portate da circa 400 produttori piemontesi (alle quali si sono aggiunte quelle del neonato Consorzio dei Vini della Valle d'Aosta, regione ospite della kermesse), in abbinamento con i piatti della tradizione dello Street Food ëd Langa.

Nelle 5 piazze della 'capitale' delle Langhe appassionati di vino di 23 paesi di tutto il mondo oltre che da tutte le regioni italiane.

"Il ritorno di Vinum ha segnato numeri significativi e la presenza di un pubblico sempre più interessante, giovane, attento, appassionato, con grande voglia di approfondire la conoscenza del mondo del vino - commenta la presidente dell'Ente Fiera di Alba, Liliana Allena -. Ad Alba si è respirata nuovamente l'aria di una città viva, piena di fiducia, desiderosa di divertimento consapevole, all'insegna della qualità".

A Nizza Monferrato è andato in scena 'Nizza è Barbera' , che ha coinvolto 64 produttori di Barbera d'Asti docg e Nizza docg; per l'occasione è stata lanciato l'e-commerce dell'Enoteca regionale: sul sito www.enotecanizza.it, i consumatori potranno scegliere tra 538 etichette in vendita online. "L'Enoteca quest'anno festeggia i suoi primi 15 anni di attività - commenta il presidente Mauro Damerio - l'e-shop vuole essere una vetrina importante per i nostri 170 associati. A breve ci sarà anche la possibilità di acquistare dall'estero".

A Castagnole Monferrato (Asti) la 'Festa del Ruchè si è chiusa con circa 5.000 presenze, nonostante le condizioni meteo spesso non favorevoli, 15 le aziende partecipanti che hanno incontrato pubblico giunto da tutto il Nord Italia. (ANSA).