Scuola: Its Aerospazio Piemonte miglior corso post diploma

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Il corso 'Meccatronica per l'Aerospazio', della Fondazione Its per la Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica del Piemonte, si aggiudica il primo posto come miglior percorso di studi post diploma su 260 corsi Its in Italia. È il risultato dell'attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi Its, a cura di Indire (Ente di Ricerca del Ministero dell'Istruzione) che quest'anno ha preso in considerazione i percorsi terminati nel 2020. La rilevazione Indire ha valutato diversi parametri tra i quali, in particolare, gli esiti occupazionali entro un anno dal conseguimento del diploma e ha premiato, ancora una volta, la Fondazione Piemontese. Il corso vincitore, infatti, ha un tasso di occupazione superiore al 97% nel difficilissimo contesto della pandemia degli ultimi due anni.

"La Fondazione ottiene, da anni, straordinari risultati testimoniati da un eccezionale dato di occupazione, pari a quasi il 100% dei diplomati entro 6 mesi dal diploma. Questo grazie alla stretta interazione tra imprese del territorio, Università, Poli di innovazione, agenzie formative, enti locali e scuole superiori che trovano fertile terreno nelle attività laboratoriali, nei workshop tecnologici e negli Apprendistati di Alta Formazione e Tirocini operativi svolti dagli studenti in azienda. L'Unione Industriali Torino è tra i soci fondatori. Ha dato un forte contributo a insediare in Piemonte la Fondazione e continua a supportarla e a sostenerla perché il capitale umano è un fattore di competitività per le imprese Associate" commenta Stefano Serra, presidente della Fondazione Ita Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica del Piemonte e vice presidente Unione Industriali Torino. (ANSA).