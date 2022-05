Auto: ex Blutec Torino, verso accordo con Umberto Palermo

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Mole Urbana, il quadriciclo elettrico di Umberto Palermo, avrà la sua fabbrica. Oggi al Mise sono stati messi a punto alcuni passaggi fondamentali per procedere all'accordo tra il designer, i commissari Blutec e il ministero dello Sviluppo Economico: lo stabilimento ex Blutec sarà trasformato e saranno assunti 19 operai per iniziare la produzione di Mole Urbana. E' l'ultimo passo prima della firma dal notaio dell'intesa definitiva per l'acquisizione da parte di Umberto Palermo del ramo d'azienda, prevista entro giugno.

Up, l'azienda di Palermo, investirà per Mole Urbana 3 milioni di euro, cifra in cui rientra la preparazione della nuova linea produttiva.

Intanto l'attività è già iniziata a gennaio nella fabbrica pilota ex Stola, poi Blutec, di Rivoli (Torino), dove si stanno costruendo allestimenti per veicoli commerciali. Up avrà già entro la fine dell'anno il primo lotto di veicoli per fare i test e per avviare la catena di montaggio nel 2023. Ulteriori assunzioni dipenderanno dalla risposta del mercato. Up ha espresso soddisfazione per il lavoro con i commissari Blutec e con il MIse. (ANSA).