'Regala un desiderio', iniziativa Piemonte per festa mamma

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - "Ogni mamma ha un desiderio. Se potessi esaudirlo, nel giorno della sua festa, cosa le doneresti?". Nasce da questo interrogativo l'iniziativa con cui la Regione Piemonte festeggia le mamme. Si chiama 'Regala un desiderio' ed è stata pensata dall'assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino, per tutti i bambini. E' stata creata un'apposita email (festadellamamma2022@gmail.com) alla quale i bimbi potranno inviare un pensiero per la propria mamma, esprimere un desiderio per lei. Le più belle verranno lette in occasione della grande festa che l'assessore alla Famiglia sta organizzando per la mattina di sabato 28 maggio, Giornata mondiale del gioco e prima Giornata regionale del gioco libero all'aperto istituita per legge dalla Regione Piemonte ogni ultimo sabato di maggio, alla quale sono stati invitati ad aderire tutti i Comuni piemontesi.

La festa, che si terrà in piazza Castello, verrà preceduta da una conferenza stampa, alle ore 10, in Sala Trasparenza, sempre nella sede della Regione, in cui l'assessore farà il punto su tutte le iniziative messe in campo per le famiglie e su quelle che verranno proposte in futuro. (ANSA).