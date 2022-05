Ad Asti il Palio degli Sbandieratori, vince Santa Caterina

(ANSA) - ASTI, 08 MAG - Il Rione Santa Caterina di Asti vince il Palio degli Sbandieratori, in programma nell'ambito del Maggio Astigiano, davanti al rione San Pietro e al borgo San Lazzaro. I vincitori, tra i tredici partecipanti, sono stati decretati soltanto a notte fonda. La gara era stata infatti sospesa per un'ora a causa della pioggia. I rosso celesti tornano così ad un risultato che mancava dal 2009, portando in via Isnardi il drappo di Michela Squillacioti, l'undicesimo del loro ricco palmares.

Al Borgo San Lazzaro è andato il premio riservato ai Musici, mentre il premio speciale del Panathlon Club di Asti è stato assegnato al gruppo del Borgo Viatosto "per la grande emozione che ha suscitato in tutta la piazza". (ANSA).