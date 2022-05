Vino: festa Ruchè per prima annata da 1 milione di bottiglie

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - "Il Ruchè è un vino eccellente, è un prodotto non solo di qualità ma che si lega fortemente a un territorio che dà l'unicità. La Regione crede in queste eccellenze e le sosterrà anche nel nuovo Piano di sviluppo rurale".

Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio aprendo la 13° edizione della Festa del Ruchè di Castagnole Monferrato, che si tiene fino a domenica 8 maggi presso la Tenuta Mercantile di Castagnole Monferrato (Asti).

Il Ruchè - ha ricordato il presidente dell'Associazione Produttori, Luca Ferraris, "si dimostra in piena salute, grazie alla produzione in costante crescita che ha sfiorato 1.010.000 bottiglie nel 2021. Un vino - è stato sottolineato - amato anche dai giovani e dagli stranieri.

La Festa del Ruchè, organizzata in collaborazione con l'associazione GoWine e in collaborazione con il Consorzio Tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, è aperta al pubblico dalle 11 alle 23 sabato 7 maggio e domenica 8 maggio.

Vi partecipano 15 produttori, nelle sale affrescate della Tenuta Mercantile, e le ProLoco dei Comuni della denominazione che portano le loro specialità gastronomiche. (ANSA).