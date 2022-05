Golf: Molinari delude ancora, è fuori dal Wells Fargo

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Continua il momento no di Francesco Molinari che a Potomac, nel Maryland (Usa), è stato eliminato dal Wells Fargo Championship. Il torinese, con un totale di 142 (69 73, +2) colpi, è uscito di scena dal torneo del PGA Tour che mette in palio 9.000.000 di dollari e vede sempre in testa, a metà gara e con uno score di 130 (63 67, -10), l'australiano Jason Day.

Sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm (par 70), Chicco Molinari ha realizzato un parziale di 73 (+3), con un solo birdie e quattro bogey. Dopo la prima parte di giro senza errori, il piemontese ha perso ritmo. Ancora una eliminazione, dopo quelle al Valspar Championship e al The Masters, per il piemontese. In difficoltà.

Negli Stati Uniti, a guidare il leaderboard c'è appunto Day che il Wells Fargo Championship lo ha già vinto nel 2018.

L'australiano - con un giro in 67 (-3) colpi, caratterizzato da cinque birdie e due bogey - precede in classifica l'americano Max Homa (altro past winner della competizione, sua nel 2019), secondo con 133 (-7). In terza posizione con 134 (-6) ecco poi altri quattro statunitensi: Luke List, James Hahn (campione nel 2016), Kurt Kitayama e Denny McCarthy. Top 10 e decima posizione con 136 (-4), tra gli altri, per gli inglesi Tyrrell Hatton e Matthew Fitzpatrick, oltre che per il naturalizzato slovacco Rory Sabbatini (medaglia d'argento ai Giochi di Tokyo).

Tra i big, è invece 18/o con 138 (-2) lo spagnolo Sergio Garcia (in polemica con il PGA Tour e pronto a sposare il progetto della Superlega araba). Grandi difficoltà per Rory McIlroy. Il nordirlandese (campione uscente e tre volte dominatore del Wells Fargo) è scivolato dalla 17/a alla 50/a posizione con 140 (par).

