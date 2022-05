ESC: striscia quotidiana con Gabriele Corsi e Malgioglio su Rai1

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Un incontro esclusivo con Mahmood e Blanco, i pronostici di Amadeus sul vincitore dell'Eurovision e un faccia a faccia "ultradimensionale" con Alessandro Cattelan: tutto questo e altro ancora nell'Anteprima dell'Eurovision Song Contest che Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina di Domenico proporranno da lunedì 9 a sabato 14 maggio dopo il Tg1 delle 20 su Rai1, in diretta dal Glass Studio del Pala Olimpico di Torino. Nel menù del programma, anticipazioni, curiosità e breaking news sull'evento televisivo musicale più visto al mondo, e attraverso divertenti incursioni, interviste ai protagonisti e filmati inediti o di repertorio, i tre conduttori accompagneranno il pubblico nel cuore pulsante dello spettacolo.

Nelle serate del 10, 12 e 14 maggio - quelle delle due Semifinali e della Finale - Anteprima ESC andrà in onda dalle 20.40 alle 21.00 e, subito dopo, Gabriele, Cristiano e Carolina commenteranno live la diretta internazionale dell'Eurovision Song Contest, che sarà condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, in diretta su Rai 1, RaiPlay, Radio 2 e Rai Italia, per gli italiani all'estero.

Nei giorni 9, 11 e 13 maggio sempre alla stessa ora il programma andrà invece in onda in versione ridotta con le ultime curiosità e anticipazioni. (ANSA).