ESC: Eurovillage per la pace con Lidia Maksymowicz

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Si è aperto nel segno dell'appello alla pace l'Eurovision Village, lo spazio eventi al Parco del Valentino che accompagna l'Eurovision Song Contest. I primi a salire sul palco sono stati I Giovani Cantori di Torino, con un concerto per la pace, e Lidia Maksymowicz, cittadina polacca di origine bielorussa, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

"Stanno succedendo cose terribili, impensabili per il XXI secolo, paragonabili a quello che ho vissuto - dice -. Anche allora tutto cominciò dal disprezzo, delle persone, dei valori, fu tutto frutto di una ideologia diabolica e quello che vediamo in Ucraina è paragonabile a quello che è successo allora. Ai potenti del mondo dico fermate la macchina della guerra perché le sue conseguenze possono riversarsi su tutto il mondo. Non è troppo tardi, possiamo aiutarci gli uni con gli altri, non dimentichiamo quello che sta succedendo e che possiamo fare tutti per fermare la tragedia della guerra".

A portare il saluto delle istituzioni, gli assessori alla Cultura e ai Grandi Eventi, Rosanna Purchia e Mimmo Carretta.

"Da oggi avremo gli occhi e le orecchie del mondo addosso - sottolinea Carretta -, facciamo in modo che da ogni angolo di Torino rimbombi musica, facciamo che la musica sospenda per un attimo il rumore delle bombe, che la musica arrivi fino all'ultimo villaggio dell'Ucraina". (ANSA).