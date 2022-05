Msc apre sede hi tech a Torino, 400 assunzioni entro il 2023

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - E' stata inaugurata a Torino, al Lingotto, la sede di Msc Technology, divisione tecnologica del gruppo Msc nella parte movimentazioni merci: 9 mila metri quadri di uffici su tre piani, dove lavorano 250 persone (70 appena assunti) che diventeranno 650 entro la fine del 2023. La maggior parte dei ragazzi proviene dall'Its Piemonte, la scuola biennale post diploma di alta specializzazione, da Università ed enti di formazione. L'azienda ha stanziato 1,5 milioni di euro per la formazione entro il 2024. All'incontro hanno partecipato il ceo di Mediterranean Shipping Company Soren Toft, il prefetto di Torino Raffaele Ruberto, il sindaco Stefano Lo Russo e l'assessore regionale alle attività produttive Andrea Tronzano.

"I nostri collaboratori che lavorano al Lingotto stanno già implementando una moltitudine di tecnologie che ci aiuteranno a sostenere il grande lavoro di digitalizzazione dell'azienda e a migliorare il nostro uso dei dati per contribuire all'efficienza energetica di Msc per raggiungere gli obiettivi di impatto zero entro il 2050" ha detto Toft. "Il centro tecnologico di Torino è un progetto di punta per il Gruppo e contribuisce a fare della città, della Regione e dell'Italia il riferimento hi-tech di Msc ha aggiunto l'ad Roberto Musumeci.

"Torino è lieta di essere stata scelta da Msc come sede della divisione tecnologica. Vogliamo sempre più caratterizzarci come città innovativa, internazionale e capace di attrarre realtà così strategiche e creare sviluppo e dare lavoro" ha detto Lo Russo. "Oggi la logistica come la tecnologia, l'innovazione, la digitalizzazione sono tutti asset importanti per lo sviluppo del nostro sistema d'impresa e su cui dovremo lavorare per fare in modo che Torino e la regione siano all'avanguardia", ha concluso Tronzano (ANSA).