In posa con soldi e armi in video rap, govani denunciati

(ANSA) - VERCELLI, 05 MAG - Coltelli, pugnali, machete di grosse dimensioni, ma anche un revolver ad aria compressa e una carabina calibro 9 detenuta illegalmente. Con tanto di munizioni. E' un vero e proprio arsenale quello trovato dai carabinieri nelle abitazioni di quattro giovani - residenti tra Santhià, Alice Castello e Cavaglià -, che sono stati denunciati.

Facevano parte di una banda di una decina di ragazzi, per lo più stranieri, protagonisti di un video girato in un condominio di Santhià in cui alcuni di loro, incappucciati, impugnano pistole, banconote e bustine di stupefacente.

Nei testi delle canzoni usate come sottofondo ai video si fanno chiari riferimenti al disagio sociale che si vive in un condominio popolare malfamato, nonché ad una forte insofferenza verso l'operato delle forze dell'ordine. I carabinieri, intervenendo nelle loro case, hanno trovato e sequestrato anche passamontagna e il testo di una canzone con frasi contenenti sentimenti di rancore verso polizia e carabinieri. (ANSA).