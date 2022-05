Golf: Molinari rientra e affronta McIlroy al Wells Fargo

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Un mese dopo l'uscita al taglio al The Masters, Francesco Molinari torna sul green. Il torinese sarà tra i protagonisti del Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour in programma dal 5 all'8 maggio a Potomac, nel Maryland. L'evento, che mette in palio 9.000.000 di dollari, si giocherà al TPC Potomac at Avenel Farm, sullo stesso percorso che nel 2018 vide proprio Chicco Molinari trionfare al Quicken Loans National.

Chance di riscatto per il piemontese che giocherà i primi due round della competizione al fianco dell'americano Webb Simpson e di Rory McIlroy. Proprio il nordirlandese (settimo nel world ranking) sarà l'avversario da battere. Ha vinto infatti il torneo nel 2021, ma anche nel 2010 e nel 2015. Tra i favoriti della vigilia ecco poi il messicano Abraham Ancer (runner up nel lo scorso anno), lo spagnolo Sergio Garcia, l'inglese Tyrrell Hatton e gli australiani Jason Day (conquistò la competizione nel 2018) e Marc Leishman. (ANSA).