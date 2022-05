Eurovision: Vueling compagnia aerea ufficiale

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Vueling, compagnia del gruppo Iag, è stata scelta come compagnia aerea ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2022, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Con più di 320 rotte a breve e medio raggio in Europa, l'azienda collaborerà e supporterà il rinomato festival europeo con la sua vasta rete di voli, in particolare con i collegamenti diretti da Barcellona e Parigi verso il capoluogo piemontese. La compagnia, che è stata recentemente nominata la migliore compagnia aerea low-cost europea del 2021 agli Skytrax World Airline Awards - "l'Oscar del settore dell'aviazione" - ha firmato un accordo di collaborazione e lanciato diverse iniziative e attività che coinvolgono i partecipanti all'Eurovision.

Vueling ha scelto di vestire uno dei suoi aerei Airbus A320NEO con un'immagine evocativa del festival, un vinile con motivi musicali. Ma non solo. Questo aeromobile coprirà qualsiasi rotta in Europa e continuerà a volare fino alla fine dell'estate. Anche gli interni dell'aereo, infatti, saranno personalizzati per ospitare un evento a bordo ricco di sorprese che si terrà giovedì 12 maggio.

E ancora, per tutti i mesi estivi la compagnia proporrà anche uno speciale menu di bordo chiamato "12 points" - il punteggio più alto che durante Eurovision Song Contest può essere assegnato a ciascun paese tramite il televoto - e che riunisce in un'unica box diversi tipi di piatti e bevande legati ai paesi partecipanti all'appuntamento musicale: Gin Fizz dal Regno Unito, Jamon Iberico dalla Spagna, cioccolatini dalla Grecia e cappuccino Lavazza dall'Italia. (ANSA).